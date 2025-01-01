Біля вежі Трампа пролунав вибух, в небо здійнявся дим

Дим біля вежі Трампа. Фото: Mirror

У Лас-Вегасі в США поблизу Trump Tower у середу, 1 січня, пролунав вибух. Там загорівся автомобіль Tesla, після чого в небо здійнявся густий дим.

Про це пише видання Mirror.

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Cybertruck blows up in front of Trump Tower in Las Vegaspic.twitter.com/iGK9IDXWSV — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 1, 2025

Вибух авто Tesla

За словами очевидців, було чутно "потужний вибух" біля вежі Дональда Трампа в Лас-Вегасі. На відео в соцмережах видно дим, який здіймається в небо біля будівлі, а поліція і пожежники їдуть на місце.

🇺🇸Вибух пролунав біля «Вежі Трампа» у Лас-Вегасі💥



На місці підіймається дим. Пишуть, що вибухнула Tesla Cybertruck. pic.twitter.com/k9wg2dlA9x — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 1, 2025

Відомо, що під дверима готелю загорівся автомобіль Tesla Cybertrack, після чого спрацювала пожежна сигналізація. Наразі невідомо, що стало причиною загоряння.

Дим біля вежі Трампа. Фото: Mirror

Раніше ми писали про випадок, коли власник Tesla Cybertruck виявив, що з його авто тече олива. А вартість такого ремонту становить понад 7600 доларів.

Також найпотужніша версія Tesla Cybertruck програла на треку старому японському авто.