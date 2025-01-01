Біля вежі Трампа пролунав вибух, в небо здійнявся дим

У США біля вежі Трампа вибухнула Tesla — відео
У Лас-Вегасі в США поблизу Trump Tower у середу, 1 січня, пролунав вибух. Там загорівся автомобіль Tesla, після чого в небо здійнявся густий дим.
Про це пише видання Mirror.
Cybertruck blows up in front of Trump Tower in Las Vegaspic.twitter.com/iGK9IDXWSV— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 1, 2025
Вибух авто Tesla
За словами очевидців, було чутно "потужний вибух" біля вежі Дональда Трампа в Лас-Вегасі. На відео в соцмережах видно дим, який здіймається в небо біля будівлі, а поліція і пожежники їдуть на місце.
🇺🇸Вибух пролунав біля «Вежі Трампа» у Лас-Вегасі💥— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 1, 2025
На місці підіймається дим. Пишуть, що вибухнула Tesla Cybertruck. pic.twitter.com/k9wg2dlA9x
Відомо, що під дверима готелю загорівся автомобіль Tesla Cybertrack, після чого спрацювала пожежна сигналізація. Наразі невідомо, що стало причиною загоряння.
Раніше ми писали про випадок, коли власник Tesla Cybertruck виявив, що з його авто тече олива. А вартість такого ремонту становить понад 7600 доларів.
Також найпотужніша версія Tesla Cybertruck програла на треку старому японському авто.
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