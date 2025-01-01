Возле башни Трампа прогремел взрыв, в небо поднялся дым

Дым возле башни Трампа. Фото: Mirror

В Лас-Вегасе в США вблизи Trump Tower в среду, 1 января, прогремел взрыв. Там загорелся автомобиль Tesla, после чего в небо поднялся густой дым.

Об этом пишет издание Mirror.

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Кибертрак взрывается перед башней Трампа в Лас-Вегасеpic.twitter.com/iGK9IDXWSV — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) 1 января 2025

Взрыв авто Tesla

По словам очевидцев, был слышен "мощный взрыв" возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе. На видео в соцсетях видно дым, который поднимается в небо возле здания, а полиция и пожарные едут на место.

🇺🇸Вибух прозвучал возле «Башни Трампа» в Лас-Вегасе💥



На месте поднимается дым. Пишут, что взорвалась Tesla Cybertruck. pic.twitter.com/k9wg2dlA9x — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 1 января 2025

Известно, что под дверью отеля загорелся автомобиль Tesla Cybertrack, после чего сработала пожарная сигнализация. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.

Дим возле башни Трампа. Фото: Mirror

Ранее мы писали о случае, когда владелец Tesla Cybertruck обнаружил, что из его авто течет масло. А стоимость такого ремонта составляет более 7600 долларов.

Также самая мощная версия Tesla Cybertruck проиграла на треке старому японскому авто.