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В США возле башни Трампа взорвалась Tesla — видео

1 января 2025 20:19
Евгения Брюховецкая - редактор
Возле башни Трампа прогремел взрыв, в небо поднялся дым
Дым возле башни Трампа. Фото: Mirror
Евгения Брюховецкая - редактор

В Лас-Вегасе в США вблизи Trump Tower в среду, 1 января, прогремел взрыв. Там загорелся автомобиль Tesla, после чего в небо поднялся густой дым.

Об этом пишет издание Mirror.

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По словам очевидцев, был слышен "мощный взрыв" возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе. На видео в соцсетях видно дым, который поднимается в небо возле здания, а полиция и пожарные едут на место.

Известно, что под дверью отеля загорелся автомобиль Tesla Cybertrack, после чего сработала пожарная сигнализация. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.

Взрыв тесли в США - что известно
Дим возле башни Трампа. Фото: Mirror

Ранее мы писали о случае, когда владелец Tesla Cybertruck обнаружил, что из его авто течет масло. А стоимость такого ремонта составляет более 7600 долларов.

Также самая мощная версия Tesla Cybertruck проиграла на треке старому японскому авто.

США Илон Маск Дональд Трамп взрыв Tesla автомобиль

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