Дональд Трамп незадоволений через інавгурацію в час національного трауру по Джиммі Картеру

Трамп незадоволений через інавгурацію в час національного трауру
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп незадоволений, оскільки його інавгурація відбудеться під час національного трауру за експрезидентом Джиммі Картером. Такий збіг відбувається вперше в історії.
Про це повідомляє Reuters у суботу, 4 грудня.
Трамп не задоволений інавгурацією
Колишній президент США Джиммі Картер помер 29 грудня 2024 року у віці 100 років. Траур триватиме 30 днів, протягом яких національні прапори будуть приспущені.
Трамп заявив, що вперше в історії інавгурація президента США відбуватиметься за таких обставин. Він висловив жаль з цього приводу.
Усі демократи "збуджені" від того, що наш чудовий американський прапор може бути приспущений під час моєї інавгурації. Вони думають, що це щось чудове, і дуже з цього тішаться, бо насправді вони не люблять нашу країну і думають лише про себе", — зазначає Трамп.
Трамп додав, що це може стати першим випадком, коли під час вступу на посаду нового президента прапори будуть приспущені.
"Ніхто не хоче такого бачити, ніхто з американців не буде радий з цього приводу. Побачимо, як усе складеться", — наголосив новообраний президент США.
Своєю чергою речниця Білого дому Карін Жан-П’єр сказала, що планів переглядати рішення щодо трауру нема.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Дональд Трамп готує масштабний мітинг перед інавгурацією. Також Трамп натякнув, що не бачить причин відмовлятися від платформи TikTok.
Читайте Новини.LIVE!