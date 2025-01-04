Дональд Трамп незадоволений через інавгурацію в час національного трауру по Джиммі Картеру

Президент США Дональд Трамп. Фото: The Hill

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп незадоволений, оскільки його інавгурація відбудеться під час національного трауру за експрезидентом Джиммі Картером. Такий збіг відбувається вперше в історії.

Про це повідомляє Reuters у суботу, 4 грудня.

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Трамп не задоволений інавгурацією

Колишній президент США Джиммі Картер помер 29 грудня 2024 року у віці 100 років. Траур триватиме 30 днів, протягом яких національні прапори будуть приспущені.

Трамп заявив, що вперше в історії інавгурація президента США відбуватиметься за таких обставин. Він висловив жаль з цього приводу.

Усі демократи "збуджені" від того, що наш чудовий американський прапор може бути приспущений під час моєї інавгурації. Вони думають, що це щось чудове, і дуже з цього тішаться, бо насправді вони не люблять нашу країну і думають лише про себе", — зазначає Трамп.

Трамп додав, що це може стати першим випадком, коли під час вступу на посаду нового президента прапори будуть приспущені.

"Ніхто не хоче такого бачити, ніхто з американців не буде радий з цього приводу. Побачимо, як усе складеться", — наголосив новообраний президент США.

Своєю чергою речниця Білого дому Карін Жан-П’єр сказала, що планів переглядати рішення щодо трауру нема.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Дональд Трамп готує масштабний мітинг перед інавгурацією. Також Трамп натякнув, що не бачить причин відмовлятися від платформи TikTok.