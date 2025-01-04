Зброя до України прибуватиме після відставки Байдена

Сабріна Сінгх, заступниця речника Пентагону. Фото: Голос Америки

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів розповіли, чи зможуть доставити всю зброю з нових пакетів допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів, про які було оголошено кілька днів тому. При цьому військова допомога буде надходити і після відставки чинної адміністрації.

Про це повідомила прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх у суботу, 4 грудня.

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На запитання про те, чи буде вся нова допомога повністю доставлена в Україну до дати закінчення повноважень нинішньої адміністрації 20 січня, Сабріна Сінгх пояснила, що "можливості та обладнання... надходять з наших полиць в міру їхньої доступності".

"Досить імовірно, що ви побачите, що допомога продовжуватиме надходити в Україну після цієї адміністрації; це цілком нормально", — сказала Сінгх.

Сінгх також зазначила, що міністр оборони Ллойд Остін планує вирушити на авіабазу Рамштайн у Німеччині 7 січня для участі у 25-му засіданні Контактної групи з оборони України.

Речниця Пентагону запевнила, що участь Остіна в майбутній зустрічі покликана "підтвердити нашу незмінну прихильність до України".

"Держсекретар Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить спроможність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію в майбутньому", — сказала Сінгх.

Вона також додала, що детальнішу інформацію про офіційні плани США щодо України буде надано найближчими днями.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна продовжує посилювати свої відносини з НАТО, що сприяє кращій координації у наданні військової допомоги. Також міністр оборони Умєров провів розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном щодо наступної зустрічі "Рамштайн".