Формат Рамштайн і НАТО — співпраця для обороноздатності України

Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Україна продовжує зміцнювати відносини з НАТО, що сприяє подальшій координації у наданні військової допомоги. Цей процес інтегрується в чинні механізми, зокрема у форматі "Рамштайн", який наразі функціонує під лідерством США.

Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному брифінгу з главою МЗС Австралії Пенні Вонг.

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На запитання про можливість передачі лідерства у форматі "Рамштайн" від США до НАТО, міністр закордонних справ України зазначив, що цей механізм був створений у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії для забезпечення стабільних поставок зброї Україні.

Він наголосив, що формат "Рамштайн" зарекомендував себе як ефективний інструмент, який дозволяє союзникам координувати свої дії для зміцнення української обороноздатності.

"З НАТО ми зараз досягаємо такого рівня відносин на шляху до членства в Альянсі, який, природно, буде переростати і в посилення координації. Тому це процеси невід’ємні, пов’язані з подальшим поступом України на шляху до членства в НАТО, до реалізації наших євроатлантичних прагнень", — сказав Сибіга.

Нагадаємо, деякі країни вже висловились щодо своїх позицій про приєднання України в Альянс. Франція заявила, що підтримує вступ України в НАТО, а в Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск сказав, що сприятиме цьому усім чим можливо.

Також вчора, 17 грудня, НАТО офіційно взяло на себе координацію щодо розподілення та надання західної допомоги Україні.