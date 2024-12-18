Формат Рамштайн и НАТО – сотрудничество для обороноспособности Украины

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украина продолжает укреплять отношения с НАТО, что способствует дальнейшей координации в оказании военной помощи. Этот процесс интегрируется в действующие механизмы, в частности, в формате "Рамштайн", который сейчас функционирует под лидерством США.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном брифинге с главой МИД Австралии Пенни Вонгом.

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На вопрос о возможности передачи лидерства в формате "Рамштайн" от США в НАТО, Министр иностранных дел Украины отметил, что этот механизм был создан в первые месяцы полномасштабного вторжения России для обеспечения стабильных поставок оружия Украине.

Он отметил, что формат "Рамштайн" зарекомендовал себя как эффективный инструмент, позволяющий союзникам координировать свои действия для укрепления украинской обороноспособности.

"С НАТО мы сейчас достигаем такого уровня отношений на пути к членству в Альянсе, который, естественно, будет перерастать и в усиление координации. Поэтому эти процессы неотъемлемы, связанные с дальнейшим продвижением Украины на пути к членству в НАТО, к реализации наших евроатлантических стремлений", — сказал Сибига.

Напомним, некоторые страны уже высказались по поводу своих позиций о присоединении Украины в Альянс. Франция заявила, что поддерживает вступление Украины в НАТО, а в Польше премьер-министр Дональд Туск сказал, что будет способствовать этому всем, чем возможно.

Также вчера, 17 декабря, НАТО официально взяло на себя координацию по распределению и оказанию западной помощи Украине.