Вступ України в НАТО — Туск заявив про непохитну підтримку

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: PAP/Radek Pietruszka

Польща має незмінну думку щодо членства України в НАТО. Країна негайно підтримала б це, якби рішення залежало тільки від неї.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок, 17 грудня.

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Позиція Польщі щодо членства України в НАТО

Дональд Туск перебуває з візитом у Львові. Він зазначив, що Польща буде робити все, аби перспектива членства України в НАТО була ближчою.

"Україна завжди могла розраховувати на підтримку щодо входження до Європейського Союзу і НАТО. Якби це залежало від Польщі, це не тривало б довше, ніж один день", — заявив Туск.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час зустрічі обговорили низку важливих питань, зокрема ситуацію на фронті та допомогу Україні.

Гаель Весьєр заявив, що Франція підтримує ідею запрошення України до НАТО. Щоправда, рішення про вступ нової держави мають підтримати всі країни, які входять в Альянс.