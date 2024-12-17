Зустріч Зеленського з Туском — що обговорили політики

Володимир Зеленський та Дональд Туск. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час зустрічі обговорили низку важливих питань, зокрема ситуацію на фронті та допомогу Україні.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у вівторок, 17 грудня.

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Зустріч Зеленського й Туска

У 2024 році Польща надала Україні конвой допомоги на 100 мільйонів євро. Як повідомив під час зустрічі Туск, наступний пакет допомоги будуть обговорювати зі скандинавськими країнами. Йдеться уже про 46 пакет допомоги.

Під час зустрічі Зеленський і Туск обговорили історичні питання, ситуацію на фронті та умови справедливого миру. Крім того, Дональд Туск відвідав поховання польських та українських військових.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав ділянку кордону з Росією. Там побудували фортифікаційні укріплення "Східний щит".

Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими. Польща планує взяти активну участь у потенційних перемовинах.