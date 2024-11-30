Туск показав укріплення на кордоні Польщі з РФ та анонсував будівництво біля України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав ділянку кордону з Росією, де побудували фортифікаційні укріплення "Східний щит". Він наголосив, що відчув себе у безпеці.

Про це Дональд Туск повідомив у соцмережі X у суботу, 30 листопада.

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За словами Туска, перша ділянка "Східного щита" на кордоні з Росією вже повністю готова.

Фортифікаційні укріплення на кордоні Польщі з Росією. Фото: twitter.com/donaldtusk

Фортифікаційні укріплення на кордоні Польщі з Росією. Фото: Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

"Під час зустрічі з солдатами за 200 метрів від кордону я відчув себе у справжній безпеці", — зазначив він.

Допис Туска. Фото: скриншот

Під час свого візиту прем'єр заявив, що облаштування східного кордону Польщі є важливою "інвестицією в мир". За його словами, чим надійніше охоронятиметься польський кордон, тим складніше буде дістатися до нього тим, хто має злі наміри.

Фортифікаційні укріплення на кордоні Польщі з Росією. Фото: Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Фортифікації на кордоні з Україною та Білоруссю

Туск наголосив, що такий ж захист збудують на кордоні з Україною та Білоруссю. Він пояснив таке рішення.

"Все, що ми робимо тут — і будемо робити це також на кордоні з Білоруссю та Україною — це стримування і відлякування можливого агресора, а тому це дійсно інвестиція в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але вже зараз вся Європа спостерігає за цим з великим задоволенням і підтримає, якщо буде потрібно, ці інвестиції і наші дії", — наголосив Туск.

Нагадаємо, 26 листопада під час візиту до Польщі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Варшаві переговори з польським колегою Радославом Сікорським.

Також уряд Швейцарії заборонив продаж боєприпасів польській компанії після того, як близько 645 тисяч патронів малого калібру швейцарського виробництва були передані в Україну.