Швейцарія заборонила продаж снарядів Польщі, бо їх передавали Україні

Снаряди на фронті. Ілюстративне фото: Міноборони Британії

Уряд Швейцарії заборонив продаж снарядів польській компанії. Це сталося після того, як близько 645 тисяч патронів малого калібру швейцарського виробництва потрапили в Україну в порушення швейцарського законодавства.

Про це пише Associated Press.

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Заборона на постачання снарядів

За даними видання, державний секретаріат з питань економіки Швейцарії заявив, що експорт для польської компанії буде заборонено, оскільки "ризик перенаправлення в Україну оцінюється як занадто високий".

Секретаріат розпочав розслідування після звіту американського інформаційного видання Defence One у листопаді минулого року про те, що українська компанія отримала 645 тисяч бронебійних патронів, виготовлених SwissP Defense і доставлених польським імпортером UMO.

Швейцарія давно дотримується політики нейтралітету, а її закони забороняють експорт військової техніки до країн, залучених у війну.

Раніше ми писали, що Швейцарія може розпочати роботу над створенням спільного оборонного потенціалу з Європейським Союзом та Північноатлантичним Альянсом (НАТО). Це призведе до того, що держава відмовитися від нейтралітету, який є основою її зовнішньої політики з 1515 року.

Також ми повідомляли, що Швейцарія вирішила підтримати мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо України.