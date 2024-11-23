Швейцария запретила продажу снарядов Польше, потому что их передавали Украине

Снаряды на фронте. Иллюстративное фото: Минобороны Британии

Правительство Швейцарии запретило продажу снарядов польской компании. Это произошло после того, как около 645 тысяч патронов малого калибра швейцарского производства попали в Украину в нарушение швейцарского законодательства.

Об этом пишет Associated Press.

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Запрет на поставку снарядов

По данным издания, государственный секретариат по экономике Швейцарии заявил, что экспорт для польской компании будет запрещен, поскольку "риск перенаправления в Украину оценивается как слишком высокий".

Секретариат начал расследование после отчета американского информационного издания Defence One в ноябре прошлого года о том, что украинская компания получила 645 тысяч бронебойных патронов, изготовленных SwissP Defense и доставленных польским импортером UMO.

Швейцария давно придерживается политики нейтралитета, а ее законы запрещают экспорт военной техники в страны, вовлеченные в войну.

Ранее мы писали, что Швейцария может начать работу по созданию общего оборонного потенциала с Европейским Союзом и Североатлантическим Альянсом (НАТО). Это приведет к тому, что государство откажется от нейтралитета, который является основой его внешней политики с 1515 года.

Также мы сообщали, что Швейцария решила поддержать мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине.