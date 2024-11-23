Швейцария запретила продажу снарядов Польше, потому что их передавали Украине

Швейцария наказала польскую компанию за передачу Украине снарядов
Правительство Швейцарии запретило продажу снарядов польской компании. Это произошло после того, как около 645 тысяч патронов малого калибра швейцарского производства попали в Украину в нарушение швейцарского законодательства.
Об этом пишет Associated Press.
Запрет на поставку снарядов
По данным издания, государственный секретариат по экономике Швейцарии заявил, что экспорт для польской компании будет запрещен, поскольку "риск перенаправления в Украину оценивается как слишком высокий".
Секретариат начал расследование после отчета американского информационного издания Defence One в ноябре прошлого года о том, что украинская компания получила 645 тысяч бронебойных патронов, изготовленных SwissP Defense и доставленных польским импортером UMO.
Швейцария давно придерживается политики нейтралитета, а ее законы запрещают экспорт военной техники в страны, вовлеченные в войну.
Ранее мы писали, что Швейцария может начать работу по созданию общего оборонного потенциала с Европейским Союзом и Североатлантическим Альянсом (НАТО). Это приведет к тому, что государство откажется от нейтралитета, который является основой его внешней политики с 1515 года.
Также мы сообщали, что Швейцария решила поддержать мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине.
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