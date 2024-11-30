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Польша построит "щит" на границе с Украиной и Россией — фото

30 ноября 2024 17:30
Аркадий Пастула - Редактор
Туск показал укрепления на границе Польши с РФ и анонсировал строительство возле Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Польши Дональд Туск посетил участок границы с Россией, где построили фортификационные укрепления "Восточный щит". Он отметил, что почувствовал себя в безопасности.

Об этом Дональд Туск сообщил в соцсети X в субботу, 30 ноября.

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Фортификационные укрепления на границе с Россией

По словам Туска, первый участок "Восточного щита" на границе с Россией уже полностью готов.

Граница Польши и России
Фортификационное укрепление на границе Польши с Россией. Фото: twitter.com/donaldtusk
Укрепление на границе Польши с Россией
Фортификационное укрепление на границе Польши с Россией. Фото: Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

"Во время встречи с солдатами в 200 метрах от границы я почувствовал себя в настоящей безопасности", — отметил он.

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Пост Туска. Фото: скриншот

Во время своего визита премьер заявил, что обустройство восточной границы Польши является важной "инвестицией в мир". По его словам, чем надежнее будет охраняться польская граница, тем сложнее будет добраться до нее тем, кто имеет злые намерения.

В Польше построили укрепление на границе с Россией
Фортификационное укрепление на границе Польши с Россией. Фото: Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Фортификации на границе с Украиной и Беларусью

Туск отметил, что такую же защиту построят на границе с Украиной и Беларусью. Он объяснил такое решение.

"Все, что мы делаем здесь — и будем делать это также на границе с Беларусью и Украиной — это сдерживание и отпугивание возможного агрессора, а потому это действительно инвестиция в мир. Мы потратим на это миллиарды злотых, но уже сейчас вся Европа наблюдает за этим с большим удовольствием и поддержит, если потребуется, эти инвестиции и наши действия", — подчеркнул Туск.

Напомним, 26 ноября во время визита в Польшу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Варшаве переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским.

Также правительство Швейцарии запретило продажу боеприпасов польской компании после того, как около 645 тысяч патронов малого калибра швейцарского производства были переданы в Украину.

россия Польша граница Украина опасность Дональд Туск

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