Встреча Зеленского с Туском — что обсудили политики

Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В ходе встречи обсудили ряд важных вопросов, в том числе ситуацию на фронте и помощь Украине.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE во вторник, 17 декабря.

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Встреча Зеленского и Туска

В 2024 году Польша предоставила Украине конвой помощи в 100 миллионов евро. Как сообщил во время встречи Туск, следующий пакет помощи будут обсуждать со скандинавскими странами. Речь идет уже о 46 пакете помощи.

В ходе встречи Зеленский и Туск обсудили исторические вопросы, ситуацию на фронте и условия справедливого мира. Кроме того, Дональд Туск посетил захоронения польских и украинских военных.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск посетил участок границы с Россией. Там были построены фортификационные укрепления "Восточный щит".

Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже этой зимой. Польша планирует активно участвовать в потенциальных переговорах.