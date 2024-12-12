Вступ України в НАТО — чи підтримує цю ідею Франція

Гаель Весьєр. Фото: Посольство Франції в Україні

Франція підтримує ідею запрошення України до НАТО. Щоправда, рішення про вступ нової держави мають підтримати всі країни, які входять в Альянс.

Про це заявив посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер, 12 грудня.

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За словами Весьєра, Франція вже неоднозначно показала свою позицію щодо вступу України в Альянс. Цю ідею повністю підтримують.

"Ми говорили про це публічно, ще до Вашингтонського саміту. І це залишається нашою позицією", — зазначив посол.

Водночас Весьєр наголосив, що будь-яке рішення щодо НАТО мають ухвалювати всі країни, які входять в союз. Посол також заявив, що важливо думати про те, які гарантії безпеки потрібні Україні. За його словами, це може бути в рамках НАТО, але, можливо, і поза його межами.

"Щоб ми були готові до будь-якої ситуації й могли допомогти Україні настільки, наскільки це можливо", — зазначив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості вступу до Північноатлантичного Альянсу. За його словами, без цього "пауза" у російсько-українській війні не надасть жодних гарантій безпеки.

За інформацією ЗМІ, союзники України роблять все, аби вивести Україну "в позицію сили" для протистояння Росії або для переговорів про закінчення війни. Хоча НАТО поспішає передати Україні якомога більше зброї, існує чимало труднощів для допомоги країні.