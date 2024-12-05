НАТО хоче допомогти Україні закінчити війну — що робить Альянс

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Союзники України намагаються вивести Україну "в позицію сили" для протистояння Росії або для переговорів про закінчення війни. Хоча НАТО поспішає передати Україні якомога більше зброї, існує чимало труднощів для допомоги країні.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

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Міністри закордонних справ країн-союзників під час наради у Брюсселі зосередилися на питанні передачі більшої кількості зброї Україні. Крім того, там розглядали різні сценарії припинення війни, які могли б послугувати для переговорів з Росією.

Анонімні джерела Bloomberg повідомили, що одним з можливих варіантів припинення вогню є створення демілітаризованої зони, охорону якої, ймовірно, забезпечать європейські війська. Проте Росія поки не демонструє бажання сідати за стіл переговорів. Натомість країна-агресор продовжує наступальні дії, зберігаючи значну перевагу у людських ресурсах.

Аналітики звернули увагу на заяву Президента України Володимира Зеленського, який у нещодавніх заявах наголошував, що дипломатичне рішення є необхідним. Він також зазначив, що готовий до обговорення припинення бойових дій, хоча наполягає, що жодне рішення не може порушувати міжнародно визнані кордони України. Дослідники стверджують, що це пряме визнання про те, що Україна не має достатньо ресурсів завершити війну силовим методом.

Росія має більше переваг для виграшу в переговорах

Тим часом Україна наполягає на вступі до НАТО у межах всіх територій країни, а не лише тих, що не окуповані. В Альянсі вважають, що це стане приводом для ескалації конфлікту з Росією.

За інформацією високопосадовця НАТО, російська армія нарощує темпи наступальних дій, що посилює тиск на українські позиції. Попри щоденні втрати, які становлять близько 1500 загиблих і поранених, Росія щомісяця мобілізує приблизно 30 000 нових військових, що дозволяє їй зберігати перевагу у чисельності особового складу.

"Путін явно лідирує і не особливо прагне переговорів", — сказав посол Естонії в НАТО Юрі Луїк в інтерв'ю національному громадському мовнику ERR.

Нагадаємо, нещодавно колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг зробив гучну заяву про українські окуповані території та перемир'я, запропонувавши віддати їх Росії.

Тим часом голова МЗС Литви заявив, що Україні потрібно надати гарантії безпеки від НАТО.

Згодом глава МЗС України Андрій Сибіга пояснив, чому Україна наразі не наполягає на вступі до НАТО.