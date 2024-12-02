Єнс Столтенберг розповів, чи доведеться Україні поступитися територіями

Єнс Столтенберг. Фото: LRT

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наразі вважає, що мир в Україні без територіальних втрат нереальний. Як проміжне рішення він пропонує тимчасову передачу території Росії.

Про це пише Spiegel у понеділок, 2 грудня.

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"Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна віддати територію назавжди", — сказав Столтенберг.

Також колишній генсек додав, що дуже важливо, щоб Україна отримала гарантії безпеки в обмін на тимчасову поступку території. Це може бути членство в НАТО, але є й "інші способи озброїти і підтримати українців".

Столтенберг підтримав вимогу Президента України Володимира Зеленського не поступатися Росії жодними територіями в разі припинення вогню, але вважає це малоймовірним у зв'язку з військовою ситуацією в нашій державі.

"Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звичайно, ця лінія в ідеалі повинна включати всі території, які зараз контролює Росія. Однак ми бачимо, що в найближчому майбутньому це не зовсім реалістично", — сказав ексгенсек НАТО.

Нагадаємо, що нещодавно ще в одному інтерв'ю Столтенберг заявив, що тільки союзники альянсу вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до блоку з урахуванням факту, що частина території країни окупована.

Також, на думку Столтенберга, Захід мав надавати Україні більше зброї перед початком повномасштабної війни і швидше передавати необхідно озброєння, коли велика війна вже почалась. Це своєю чергою дало б ЗСУ значну перевагу.