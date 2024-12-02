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Столтенберг сделал громкое заявление о потере территорий Украины

2 декабря 2024 14:10
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Йенс Столтенберг рассказал, придется ли Украине уступить территории
Йенс Столтенберг. Фото: LRT
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что мир в Украине без территориальных потерь нереален. В качестве промежуточного решения он предлагает временную передачу территории России.

Об этом пишет Spiegel в понедельник, 2 декабря.

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"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не значит, что Украина должна отдать территорию навсегда", — сказал Столтенберг.

Также бывший генсек добавил, что очень важно, чтобы Украина получила гарантию безопасности в обмен на временную уступку территории. Это может быть членство в НАТО, но есть и другие способы вооружить и поддержать украинцев.

Столтенберг поддержал требование Президента Украины Владимира Зеленского не уступать России никаких территорий в случае прекращения огня, но считает это маловероятным в связи с военной ситуацией в нашем государстве.

"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые сейчас контролирует Россия. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично", — сказал эксгенсек НАТО.

Напомним, что недавно еще в одном интервью Столтенберг заявил, что только союзники альянса будут решать, можно ли пригласить Украину в блок с учетом факта, что часть территории страны оккупирована.

Также, по мнению Столтенберга, Запад должен был предоставлять Украине больше оружия перед началом полномасштабной войны и скорее передавать необходимое вооружение, когда большая война уже началась. Это, в свою очередь, дало бы ВСУ значительное преимущество.

НАТО Украина Йенс Столтенберг война в Украине Россия

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