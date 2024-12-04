Вступ України в НАТО — у Литві наголосили на важливості гарантій

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. Фото: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що для забезпечення миру в Україні країни НАТО повинні надати гарантії безпеки. На його думку, війна вирішуватиметься саме на полі бою.

Про це повідомляє видання Reuters у середу, 4 грудня.

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Ландсбергіс заявив про те, що країни — члени НАТО повинні будуть надати відповідні гарантії для того, аби забезпечити мир в Україні.

"Якщо ми хочемо миру в Україні, нам доведеться надати гарантії безпеки. Немає дешевшого способу гарантувати безпеку, ніж стаття 5 НАТО", — сказав міністр закордонних справ Литви.

Він також наголосив на тому, що війна Росії проти України вирішуватиметься лише на полі бою.

"Війна буде вирішуватися тільки на полі бою. Це ілюзія — говорити, що ми не можемо надати Україні те, що їй потрібно", — підкреслив Ландсбергіс.

Нагадаємо, останнім часом у Європі збільшується кількість країн, які виступають проти членства України в НАТО. Цього разу з відповідною заявою виступив Люксембург.

Раніше Reuters зазначало, що країни НАТО навряд чи прислухаються до прохання глави МЗС Андрія Сибіги про те, щоб Альянс запросив Україну до військового блоку.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський заявляв, що вступ до НАТО та ЄС є ключовими гарантіями безпеки для нашої країни, проте часткове запрошення неможливе.