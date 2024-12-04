Вступление Украины в НАТО — в Литве отметили важность гарантий

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото: РБК-Украина

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что для обеспечения мира в Украине страны НАТО должны предоставить гарантии безопасности. По его мнению, война будет решаться именно на поле боя.

Об этом сообщает издание Reuters в среду, 4 декабря.

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Ландсбергис заявил о том, что страны члены НАТО должны будут предоставить соответствующие гарантии для того, чтобы обеспечить мир в Украине.

"Если мы хотим мира в Украине, нам придется предоставить гарантии безопасности. Нет более дешевого способа гарантировать безопасность, чем статья 5 НАТО", — сказал министр иностранных дел Литвы.

Он также отметил, что война России против Украины будет решаться только на поле боя.

"Война будет решаться только на поле боя. Это иллюзия — говорить, что мы не можем предоставить Украине то, что ей нужно", — подчеркнул Ландсбергис.

Напомним, в последнее время в Европе увеличивается количество стран, выступающих против членства Украины в НАТО. На этот раз с ответным заявлением выступил Люксембург.

Ранее Reuters отмечало, что страны НАТО вряд ли прислушаются к просьбе главы МИД Андрея Сибиги о том, чтобы Альянс пригласил Украину в военный блок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вступление в НАТО и ЕС является ключевыми гарантиями безопасности для нашей страны, однако частичное приглашение невозможно.