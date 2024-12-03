Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У НАТО відповіли, чи готові запросити Україну найближчим часом arrow

У НАТО відповіли, чи готові запросити Україну найближчим часом

3 грудня 2024 08:37
Євгенія Брюховецька - редактор
У НАТО не готові запросити Україну на найближчому засіданні 3 грудня
Засідання НАТО. Ілюстративне фото: пресслужба НАТО
Євгенія Брюховецька - редактор

Голова МЗС України Андрій Сибіга закликав НАТО запросити Україну приєднатися до Альянсу на зустрічі 3 грудня. Натомість країни НАТО навряд чи прислухаються до цього прохання.

Про це пише Reuters у вівторок, 3 грудня.

Читайте також:

Запрошення України до НАТО

На думку дипломатів, НАТО навряд чи прислухається до заклику України про запрошення на засіданні 3 грудня, що зруйнує сподівання Києва на політичне посилення через повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у листі до колег із НАТО заявив, що запрошення усуне один з головних аргументів Росії у веденні війни, а саме — недопущення вступу України. Однак наразі немає жодних ознак необхідного консенсусу серед 32 країн-членів стосовно цього рішення.

"На досягнення консенсусу підуть тижні й місяці. Я не думаю, що це станеться завтра, я був би дуже здивований", — зазначив високопоставлений дипломат НАТО. 

Водночас відомо, що зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, аби вона мала якомога сильнішу позицію перед можливими переговорами з Росією.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на часткове запрошення до НАТО, оскільки це означало б визнання окупованих територій російськими. 

Крім того, високопоставлений чиновник НАТО повідомив, що Велика Британія та Франція розглядають можливість розміщення своїх військ в Україні.

НАТО переговори військова допомога Україна війна в Україні фронт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:04 Чи можна сісти на потяг на іншій станції — правила Укрзалізниці

09:56 На кількох КПП з ЄС фіксують черги з авто — ситуація на кордоні

09:55 Нацкешбек стає популярнішим — які суми накопичили українці

09:55 Церемонія поховання військових — які існують традиції та правила

09:51 Обов'язкова частка спадщини — хто точно не залишиться без майна

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

09:47 Графіки відключень в Одесі — хто сьогодні буде зі світлом

09:47 Утримання собаки обернеться штрафом — за що карають українців

09:41 Україна відмовляється від усіх альтернатив вступу в НАТО, — МЗС

09:24 У Києві водій придбав посвідчення та порушив ПДР — його судили

09:22 У Повітряних силах назвали кількість збитих цієї ночі дронів

10:04 Чи можна сісти на потяг на іншій станції — правила Укрзалізниці

09:56 На кількох КПП з ЄС фіксують черги з авто — ситуація на кордоні

09:55 Нацкешбек стає популярнішим — які суми накопичили українці

09:55 Церемонія поховання військових — які існують традиції та правила

09:51 Обов'язкова частка спадщини — хто точно не залишиться без майна

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

09:47 Графіки відключень в Одесі — хто сьогодні буде зі світлом

09:47 Утримання собаки обернеться штрафом — за що карають українців

09:41 Україна відмовляється від усіх альтернатив вступу в НАТО, — МЗС

09:24 У Києві водій придбав посвідчення та порушив ПДР — його судили

09:22 У Повітряних силах назвали кількість збитих цієї ночі дронів

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2024
Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Text

13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК