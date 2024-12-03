У НАТО не готові запросити Україну на найближчому засіданні 3 грудня

Засідання НАТО. Ілюстративне фото: пресслужба НАТО

Голова МЗС України Андрій Сибіга закликав НАТО запросити Україну приєднатися до Альянсу на зустрічі 3 грудня. Натомість країни НАТО навряд чи прислухаються до цього прохання.

Про це пише Reuters у вівторок, 3 грудня.

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На думку дипломатів, НАТО навряд чи прислухається до заклику України про запрошення на засіданні 3 грудня, що зруйнує сподівання Києва на політичне посилення через повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у листі до колег із НАТО заявив, що запрошення усуне один з головних аргументів Росії у веденні війни, а саме — недопущення вступу України. Однак наразі немає жодних ознак необхідного консенсусу серед 32 країн-членів стосовно цього рішення.

"На досягнення консенсусу підуть тижні й місяці. Я не думаю, що це станеться завтра, я був би дуже здивований", — зазначив високопоставлений дипломат НАТО.

Водночас відомо, що зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, аби вона мала якомога сильнішу позицію перед можливими переговорами з Росією.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на часткове запрошення до НАТО, оскільки це означало б визнання окупованих територій російськими.

Крім того, високопоставлений чиновник НАТО повідомив, що Велика Британія та Франція розглядають можливість розміщення своїх військ в Україні.