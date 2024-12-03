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В НАТО ответили, готовы ли пригласить Украину в ближайшее время

3 декабря 2024 08:37
Евгения Брюховецкая - редактор
У НАТО не готовы пригласить Украину на ближайшем заседании 3 декабря
Заседание НАТО. Иллюстративное фото: пресс-служба НАТО
Евгения Брюховецкая - редактор

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал НАТО пригласить Украину присоединиться к Альянсу на встрече 3 декабря. В то же время страны НАТО вряд ли прислушаются к этой просьбе.

Об этом пишет Reuters во вторник, 3 декабря.

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По мнению дипломатов, НАТО вряд ли прислушается к призыву Украины о приглашении на заседание 3 декабря, что разрушит надежду Киева на политическое усиление в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в письме коллегам из НАТО заявил, что приглашение устранит один из главных аргументов России в ведении войны, а именно недопущение вступления Украины. Однако пока нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 стран-членов по этому решению.

"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", — отметил высокопоставленный дипломат НАТО.

В то же время известно, что встреча будет сосредоточена на усилении поддержки Украины, чтобы она имела как можно более сильную позицию перед возможными переговорами с Россией.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на частичное приглашение в НАТО, поскольку это означало бы признание оккупированных территорий российскими.

Кроме того, высокопоставленный чиновник НАТО сообщил, что Великобритания и Франция рассматривают возможность размещения своих войск в Украине.

НАТО переговоры военная помощь Украина война в Украине фронт

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