Зеленський заявив, що питання про війська НАТО може зупинити допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський назвав, в якому випадку половина партнерів можуть відразу зупинити допомогу. За його словами, це станеться, якщо він порушить питання про розміщення військ НАТО в Україні.

Про це український лідер сказав на пресконференції у неділю, 1 грудня.

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"Ми ніколи не просили перекинути війська на нашу територію. Чому? Чи хочемо ми? Звісно, будемо щасливі, але якщо я підніму питання: нам потрібні ваші війська на землі — відразу ж половина наших союзників — припинять підтримку", — зазначив Зеленський.

Глава держави також емоційно зауважив, що поки Росія залучає до війни Північну Корею та Іран, Україна, попри всю підтримку союзників, змушена боротися самостійно.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що основними скептиками щодо вступу України до НАТО є три країни.

Також Зеленський висловив свою реакцію на пропозицію заморозити війну без сильної України. Він зазначив, що в такому випадку російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, знову здійснить напад через три-п'ять років.