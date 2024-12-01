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Войска НАТО в Украине — Зеленский назвал ключевую проблему

1 декабря 2024 19:17
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский заявил, что вопрос о войсках НАТО может остановить помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский назвал, в каком случае половина партнеров могут сразу остановить помощь. По его словам, это произойдет, если он поднимет вопрос о размещении войск НАТО в Украине.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции в воскресенье, 1 декабря.

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"Мы никогда не просили перебросить войска на нашу территорию. Почему? Хотим ли мы? Конечно, будем счастливы, но если я подниму вопрос, что нам нужны ваши войска на земле, сразу же половина наших союзников прекратят поддержку", — отметил Зеленский.

Глава государства также эмоционально отметил, что пока Россия привлекает к войне Северную Корею и Иран, Украина, несмотря на всю поддержку союзников, вынуждена бороться самостоятельно.

Напомним, Зеленский заявил, что основными скептиками по вступлению Украины в НАТО являются три страны.

Также Зеленский выразил свою реакцию на предложение заморозить войну без сильной Украины. Он отметил, что в таком случае российский диктатор Владимир Путин, вероятно, снова совершит нападение через три-пять лет.

Владимир Зеленский НАТО военная помощь Украина президент

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