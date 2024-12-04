Глава МЗС Люксембургу заявив, що країна проти вступу України до НАТО

Глава МЗС Люксембургу Ксав`є Беттель. Фото: REUTERS/Juan Medina/File Photo

У Європі збільшується кількість країн, які виступають проти членства України в НАТО. Цього разу із відповідною заявою виступив Люксембург.

Про це у вівторок, 3 грудня, повідомляє Spiegel.

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Як пише видання, противником цієї ідеї виступив глава МЗС Люксембургу Ксав'є Беттель. Відповідний вислів пролунав на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі.

"Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість", — сказав Беттель.

Він зазначив, що якби країна, яка зазнала нападу Росії, стала б членом Альянсу, то в такому разі виникла б можливість негайного виникнення нових конфліктів. Водночас він підтримує членство України у Європейському Союзі.

На переговорах у Брюсселі була й українська делегація. Перед зустріччю Україна дала зрозуміти, що розглядає вступ до НАТО як єдину реальну гарантію безпеки у разі припинення вогню з Росією.

Видання додало, що країна може бути прийнята до оборонного Альянсу тільки в тому випадку, якщо всі нинішні 32 держави-члени погодяться. Поки що ідею вступу відкидає в тому числі канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, вчора агентство Reuters писало, що країни НАТО навряд чи прислухаються до прохання глави МЗС України Андрія Сибіги. Мова йде про те, що він закликав Альянс прийняти нашу країну до військового блоку.

Також ми писали, що, за словами колишнього генсека НАТО Єнса Столтенберга, світ в Україні неможливий без територіальних втрат. Він пропонує тимчасово передати захоплені території країні агресору Росії.