Глава МИД Люксембурга заявил, что страна против вступления Украины в НАТО

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель. Фото: REUTERS/Juan Medina/File Photo

В Европе увеличивается количество стран, которые выступают против членства Украины в НАТО. На этот раз с соответствующим заявлением выступил Люксембург.

Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает Spiegel.

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Как пишет издание, противником этой идеи выступил глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель. Соответствующее высказывание прозвучало на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

"Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность", — сказал Беттель.

Он отметил, что если бы страна, которая подверглась нападению России, стала бы членом Альянса, то в таком случае возникла бы вероятность немедленного возникновения новых конфликтов. В то же время, он поддерживает членство Украины в Европейском Союзе.

На переговорах в Брюсселе присутствовала и украинская делегация. Перед встречей Украина дала понять, что рассматривает вступление в НАТО, как единственную реальную гарантию безопасности в случае прекращения огня с Россией.

Издание добавило, что страна может быть принята в оборонительный Альянс только в только в том случае, если все нынешние 32 государства-члена согласятся. Пока что идею вступления отвергает в том числе и канцлер Германии Олаф Шольц.

Напомним, вчера агентство Reuters писало, что страны НАТО вряд ли прислушаются к просьбе главы МИД Украины Андрею Сибиге. Речь идет о том, что он призвал Альянс принять нашу страну в военный блок.

Также мы писали, что по словам бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, мир в Украине невозможен без территориальных потерь. Он предлагает временно передать захваченные территории стране агрессору России.