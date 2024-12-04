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Сибіга пояснив, чому Україна зараз не наполягає на вступі в НАТО

4 грудня 2024 15:39
Ольга Антоновська - редактор
Вступ в НАТО — Сибіга пояснив, чому Україна зараз не наполягає на цьому
Андрій Сибіга. Фото: glavcom.ua
Ольга Антоновська - редактор

Україна не наполягає на своєму невідкладному вступі в НАТО під час війни. Це зумовлено зокрема й тим, що деякі країни побоюються втягнення в конфлікт.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами на полях міністерської зустрічі НАТО у середу, 4 грудня.

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Як зазначив Сибіга, наразі не ведеться діалог про формат членства України в НАТО. За його словами, для цього має настати відповідний час. Сибіга також додав, що домовленість про формат членства України в НАТО під час війни не видається реальною.

"Ми — країна, щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії — це позиція окремих членів НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. А Україна цього не прагне", — сказав міністр.

Разом з тим Сибіга наголосив, що позиція Києва щодо вступу України в НАТО залишається принципово незмінною. За його словами, Україна вважає членство у НАТО єдиною можливою гарантією безпеки для себе.

"Ми говоримо про наше членство в НАТО. Стратегічна мета — це вступ до НАТО", — заявив він.

Нагадаємо, у Європі збільшується кількість країн, які виступають проти членства України в НАТО. З відповідною заявою виступив Люксембург.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що для забезпечення миру в Україні країни НАТО повинні надати гарантії безпеки. На його думку, війна вирішуватиметься саме на полі бою.

НАТО Андрій Сибіга безпека Альянс війна в Україні війна

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