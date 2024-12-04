Вступление в НАТО — Сибига объяснил, почему Украина сейчас не настаивает на этом

Андрей Сибига. Фото: glavcom.ua

Украина не настаивает на своем безотлагательном вступлении в НАТО во время войны. Это обусловлено в том числе и тем, что некоторые страны опасаются втягивания в конфликт.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами на полях министерской встречи НАТО в среду, 4 декабря.

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Как отметил Сибига, сейчас не ведется диалог о формате членства Украины в НАТО. По его словам, для этого должно наступить подходящее время. Сибига также добавил, что договоренность о формате членства Украины в НАТО во время войны не кажется реальной.

"Мы — страна, по которой ведется российская агрессия, и действительно сложно говорить о возможности членства страны в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия — это позиция отдельных членов НАТО, которые считают, что это может повлечь за собой прямое вовлечение их в войну. А Украина этого не стремится", — сказал министр.

Вместе с тем, Сибига подчеркнул, что позиция Киева относительно вступления Украины в НАТО остается принципиально неизменной. По его словам, Украина считает членство в НАТО единственной возможной гарантией безопасности для себя.

"Мы говорим о нашем членстве в НАТО. Стратегическая цель — это вступление в НАТО", — заявил он.

Напомним, в Европе увеличивается количество стран, выступающих против членства Украины в НАТО. С соответствующим заявлением выступил Люксембург.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что для обеспечения мира в Украине страны НАТО должны предоставить гарантии безопасности. По его мнению, война будет разрешаться именно на поле боя.