Україна не згодна на жодні альтернативи вступу до НАТО

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: ОП

Цього тижня виповнюється 30 років з моменту підписання Україною Будапештського Меморандуму про гарантії безпеки в обмін на знищення ядерної зброї. Зараз Україна не згодна на жодні альтернативи повноправного членства в НАТО.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС у вівторок, 3 грудня.

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Міністерство звернулося до США та Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися та до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, із закликом підтримати надання дієвих гарантій безпеки.

"Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО", — наголошується в заяві.

Україна має за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, тому не пристане на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства в НАТО. В МЗС наголосили, що запрошення до Альянсу стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить Кремль ілюзій щодо можливості перешкодити інтеграції України.

"Це також єдиний шанс зупинити ерозію ключових принципів ядерного нерозповсюдження та відновити довіру до ядерного роззброєння", — додали в міністерстві.

Раніше видання Reuters писало, що країни НАТО навряд чи прислухаються до прохання України про запрошення на вступ до Альянсу на найближчому засіданні.

Водночас, за словами президента Володимира Зеленського, Україна не погодиться на часткове запрошення до НАТО, бо це означатиме визнання окупованих територій російськими.