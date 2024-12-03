Украина не согласна ни на какие альтернативы вступления в НАТО

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: ОП

На этой неделе исполняется 30 лет с момента подписания Украиной Будапештского Меморандума о гарантиях безопасности в обмен на уничтожение ядерного оружия. Сейчас Украина не согласна ни на какие альтернативы полноправному членству в НАТО.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД во вторник, 3 декабря.

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Министерство обратилось к США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, и ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия с призывом поддержать предоставление действенных гарантий безопасности.

"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является лишь полноправное членство Украины в НАТО", — отмечается в заявлении.

Украина имеет за плечами горький опыт Будапештского меморандума, поэтому не пойдет ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства в НАТО. В МИД подчеркнули, что приглашение в Альянс станет действенным противодействием российскому шантажу и лишит Кремль иллюзий относительно возможности помешать интеграции Украины.

"Это также единственный шанс остановить эрозию ключевых принципов ядерного нераспространения и восстановить доверие к ядерному разоружению", — добавили в министерстве.

Ранее издание Reuters писало, что страны НАТО вряд ли прислушаются к просьбе Украины о приглашении на вступление в Альянс на ближайшем заседании.

В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, Украина не согласится на частичное приглашение в НАТО, поскольку это будет означать признание оккупированных территорий российскими.