НАТО хочет помочь Украине закончить войну — что делает Альянс

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Союзники Украины пытаются вывести Украину "в позицию силы" для противостояния России или переговоров об окончании войны. Хотя НАТО спешит передать Украине как можно больше оружия, есть немало трудностей для помощи стране.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

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Министры иностранных дел стран-союзников во время совещания в Брюсселе сосредоточились на вопросе передачи большего количества оружия Украине. Кроме того, там рассматривали разные сценарии прекращения войны, которые могли бы послужить для переговоров с Россией.

Анонимные источники Bloomberg сообщили, что одним из возможных вариантов прекращения огня есть создание демилитаризованной зоны, охрану которой, вероятно, обеспечат европейские войска. Тем не менее, Россия пока не демонстрирует желание садиться за стол переговоров. Страна-агрессор продолжает наступательные действия, сохраняя значительное преимущество в человеческих ресурсах.

Аналитики обратили внимание на заявление Президента Украины Владимира Зеленского, который в недавних заявлениях подчеркивал, что дипломатическое решение необходимо. Он также отметил, что готов к обсуждению прекращения боевых действий, хотя настаивает, что ни одно решение не может нарушать международно признанные границы Украины. Исследователи утверждают, что это прямое признание о том, что у Украины нет достаточно ресурсов завершить войну силовым методом.

Россия имеет больше преимуществ для выигрыша в переговорах

Между тем Украина настаивает на вступлении в НАТО в пределах всех территорий страны, а не только не оккупированных. В Альянсе считают, что это послужит поводом для эскалации конфликта с Россией.

По информации высокопоставленного чиновника НАТО, российская армия наращивает темпы наступательных действий, что усиливает давление на украинские позиции. Несмотря на ежедневные потери, составляющие около 1500 погибших и раненых, Россия ежемесячно мобилизует примерно 30 000 новых военных, что позволяет ей сохранять преимущество в численности личного состава.

"Путин явно лидирует и не особо стремится к переговорам", — сказал посол Эстонии в НАТО Юри Луик в интервью национальному общественному вещателю ERR.

Напомним, недавно бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал громкое заявление об украинских оккупированных территориях и перемирии, предложив отдать их России.

Тем временем глава МИД Литвы заявил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности от НАТО.

Впоследствии глава МИД Украины Андрей Сибига объяснил, почему Украина пока не настаивает на вступлении в НАТО.