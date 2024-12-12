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Франция заявила о своей позиции по вступлению Украины в НАТО

12 декабря 2024 22:39
Ольга Антоновская - редактор
Вступление Украины в НАТО — поддерживает ли эту идею Франция
Гаэль Весьер. Фото: Посольство Франции в Украине
Ольга Антоновская - редактор

Франция поддерживает идею приглашения Украины в НАТО. Правда, решение о вступлении нового государства должны поддержать все входящие в Альянс страны.

Об этом заявил посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, 12 декабря.

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По словам Весьера, Франция уже неоднозначно показала свою позицию по вступлению Украины в Альянс. Эту идею полностью поддерживают.

"Мы говорили об этом публично, еще до Вашингтонского саммита. И это остается нашей позицией", — отметил посол.

В то же время Весьер подчеркнул, что любое решение относительно НАТО должны принимать все страны, входящие в союз. Посол также заявил, что важно думать о том, какие гарантии безопасности нужны Украине. По его словам, это может быть в рамках НАТО, но, возможно, и за его пределами.

"Чтобы мы были готовы к любой ситуации и могли помочь Украине настолько, насколько это возможно", — отметил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность вступления в Североатлантический Альянс. По его словам, без этого "пауза" в российско-украинской войне не предоставит никаких гарантий безопасности.

По информации СМИ, союзники Украины делают все, чтобы вывести Украину "в позицию силы" для противостояния России или переговоров об окончании войны. Хотя НАТО спешит передать Украине как можно больше оружия, есть немало трудностей для помощи стране.

Франция НАТО Альянс война в Украине війна

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