Вступление Украины в НАТО — Туск заявил о непоколебимой поддержке

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: PAP/Radek Pietruszka

Польша имеет неизменное мнение о членстве Украины в НАТО. Страна немедленно поддержала бы это, если бы решение зависело только от нее.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник, 17 декабря.

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Позиция Польши относительно членства Украины в НАТО

Дональд Туск приехал с визитом во Львов. Он отметил, что Польша будет делать все, чтобы перспектива членства Украины в НАТО была более близкой.

"Украина всегда могла рассчитывать на поддержку вхождения в Европейский Союз и НАТО. Если бы это зависело от Польши, это не длилось бы дольше одного дня", — заявил Туск.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В ходе встречи обсудили ряд важных вопросов, в том числе ситуацию на фронте и помощь Украине.

Гаэль Весьер заявил, что Франция поддерживает идею приглашения Украины в НАТО. Правда, решение о вступлении нового государства должны поддержать все входящие в Альянс страны.