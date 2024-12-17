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НАТО взяло на себе координацію західної допомоги Україні

17 грудня 2024 22:01
Катерина Османська - Редактор
Допомога Україні - НАТО взяло на себе координацію
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Катерина Османська - Редактор

НАТО офіційно взяло на себе функції координації західної військової допомоги Україні. Їх раніше виконували США.

Про це повідомляє у вівторок, 17 грудня, Reuters.  

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Такий перехід розглядається як захисний механізм для забезпечення безперервності постачання військової допомоги Україні у разі зміни зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів, особливо в контексті можливого президентства Дональда Трампа.  

Нова місія НАТО

Місія отримала назву "Допомога і підготовка НАТО в галузі безпеки для України" (NSATU).  

Штаб-квартирою стане американська база "Клей Казарми" у місті Вісбаден, Німеччина.  

Відомо, що загальна чисельність місії складає близько 700 осіб.  

До складу місії увійдуть:  

  • військовослужбовці НАТО,  
  • персонал штаб-квартири НАТО SHAPE у Бельгії,
  • представники логістичних вузлів у Польщі та Румунії. 

Стратегічне значення цього кроку НАТО

Насамперед йдеться про збереження стабільності поставок. НАТО посилює інституційний контроль над військовою підтримкою України, щоб уникнути ризиків, пов'язаних із можливими політичними змінами в окремих країнах.  

Також відзначається посилення координації. Об'єднання ресурсів Альянсу дозволить більш ефективно управляти логістикою та військовою допомогою.  

І, звісно, мета полягає у підтримці довгострокових місій. У межах NSATU передбачається не лише постачання озброєння, але й підготовка українських військових для посилення ЗСУ.  

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час зустрічі обговорили низку важливих питань, зокрема ситуацію на фронті та допомогу Україні.

Гаель Весьєр заявив, що Франція підтримує ідею запрошення України до НАТО. Щоправда, рішення про вступ нової держави мають підтримати всі країни, які входять в Альянс.

НАТО фінансова допомога військова допомога армія війна в Україні

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