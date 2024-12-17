Помощь Украине - НАТО взяло на себя координацию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Johanna Geron

НАТО официально взяло на себя функции координации западной военной помощи Украине. Их раньше исполняли США.

Об этом сообщает во вторник, 17 декабря, Reuters.

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Такой переход рассматривается как защитный механизм для обеспечения непрерывности поставок военной помощи Украине в случае изменения внешнеполитического курса Соединенных Штатов, особенно в контексте возможного президентства Дональда Трампа.

Новая миссия НАТО

Миссия получила название "Помощь и подготовка НАТО в области безопасности для Украины" (NSATU).

Штаб-квартирой станет американская база "Клей Казармы" в Висбадене, Германия.

Известно, что общая численность миссии составляет около 700 человек.

В состав миссии войдут:

военнослужащие НАТО,

персонал штаб-квартиры НАТО SHAPE в Бельгии,

представители логистических узлов в Польше и Румынии.

Стратегическое значение этого шага НАТО

В первую очередь речь идет о сохранении стабильности поставок. НАТО усиливает институциональный контроль над военной поддержкой Украины во избежание рисков, связанных с возможными политическими изменениями в отдельных странах.

Также отмечается усиление координации. Объединение ресурсов Североатлантического союза позволит более эффективно управлять логистикой и военной помощью.

И, конечно, цель состоит в поддержании долгосрочных миссий. В рамках NSATU предполагается не только поставка вооружения, но и подготовка украинских военных для усиления ВСУ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В ходе встречи обсудили ряд важных вопросов, в том числе ситуацию на фронте и помощь Украине.

Гаэль Весьер заявил, что Франция поддерживает идею приглашения Украины в НАТО. Правда, решение о вступлении нового государства должны поддержать все входящие в Альянс страны.