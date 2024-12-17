Помощь Украине - НАТО взяло на себя координацию

НАТО взяло на себя координацию западной помощи Украине
НАТО официально взяло на себя функции координации западной военной помощи Украине. Их раньше исполняли США.
Об этом сообщает во вторник, 17 декабря, Reuters.
Какова цель того, что НАТО взяло на себя функции координации западной помощи Украине
Такой переход рассматривается как защитный механизм для обеспечения непрерывности поставок военной помощи Украине в случае изменения внешнеполитического курса Соединенных Штатов, особенно в контексте возможного президентства Дональда Трампа.
Новая миссия НАТО
Миссия получила название "Помощь и подготовка НАТО в области безопасности для Украины" (NSATU).
Штаб-квартирой станет американская база "Клей Казармы" в Висбадене, Германия.
Известно, что общая численность миссии составляет около 700 человек.
В состав миссии войдут:
- военнослужащие НАТО,
- персонал штаб-квартиры НАТО SHAPE в Бельгии,
- представители логистических узлов в Польше и Румынии.
Стратегическое значение этого шага НАТО
В первую очередь речь идет о сохранении стабильности поставок. НАТО усиливает институциональный контроль над военной поддержкой Украины во избежание рисков, связанных с возможными политическими изменениями в отдельных странах.
Также отмечается усиление координации. Объединение ресурсов Североатлантического союза позволит более эффективно управлять логистикой и военной помощью.
И, конечно, цель состоит в поддержании долгосрочных миссий. В рамках NSATU предполагается не только поставка вооружения, но и подготовка украинских военных для усиления ВСУ.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В ходе встречи обсудили ряд важных вопросов, в том числе ситуацию на фронте и помощь Украине.
Гаэль Весьер заявил, что Франция поддерживает идею приглашения Украины в НАТО. Правда, решение о вступлении нового государства должны поддержать все входящие в Альянс страны.
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