Оружие в Украину будет прибывать после отставки Байдена

Сабрина Сингх, заместитель спикера Пентагона. Фото: Голос Америки

В Министерстве обороны Соединенных Штатов рассказали, смогут ли доставить все оружие из новых пакетов помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов, о которых было объявлено несколько дней назад. При этом военная помощь будет поступать и после отставки действующей администрации.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх в субботу, 4 декабря.

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На вопрос о том, будет ли вся новая помощь полностью доставлена в Украину до даты окончания полномочий нынешней администрации 20 января, Сабрина Сингх пояснила, что "возможности и оборудование... поступают с наших полок по мере их доступности".

"Весьма вероятно, что вы увидите, что помощь будет продолжать поступать в Украину после этой администрации; это вполне нормально", — сказала Сингх.

Сингх также отметила, что министр обороны Ллойд Остин планирует отправиться на авиабазу Рамштайн в Германии 7 января для участия в 25-м заседании Контактной группы по обороне Украины.

Спикер Пентагона заверила, что участие Остина в предстоящей встрече призвано "подтвердить нашу неизменную приверженность к Украине".

"Госсекретарь Остин сосредоточится на предоставлении практической и скоординированной поддержки, которая усилит способность Украины защищать себя сегодня и сдерживать агрессию в будущем", — сказала Сингх.

Она также добавила, что более подробная информация об официальных планах США в отношении Украины будет предоставлена в ближайшие дни.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина продолжает усиливать свои отношения с НАТО, что способствует лучшей координации в предоставлении военной помощи. Также министр обороны Умеров провел разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином относительно следующей встречи "Рамштайн".