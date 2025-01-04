Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Пентагон заверил в дальнейшей поддержке Украины arrow

Пентагон заверил в дальнейшей поддержке Украины

4 января 2025 11:10
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Оружие в Украину будет прибывать после отставки Байдена
Сабрина Сингх, заместитель спикера Пентагона. Фото: Голос Америки
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Министерстве обороны Соединенных Штатов рассказали, смогут ли доставить все оружие из новых пакетов помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов, о которых было объявлено несколько дней назад. При этом военная помощь будет поступать и после отставки действующей администрации.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх в субботу, 4 декабря.

Читайте также:

Оружие предоставить не успеют

На вопрос о том, будет ли вся новая помощь полностью доставлена в Украину до даты окончания полномочий нынешней администрации 20 января, Сабрина Сингх пояснила, что "возможности и оборудование... поступают с наших полок по мере их доступности".

"Весьма вероятно, что вы увидите, что помощь будет продолжать поступать в Украину после этой администрации; это вполне нормально", — сказала Сингх.

Сингх также отметила, что министр обороны Ллойд Остин планирует отправиться на авиабазу Рамштайн в Германии 7 января для участия в 25-м заседании Контактной группы по обороне Украины.

Спикер Пентагона заверила, что участие Остина в предстоящей встрече призвано "подтвердить нашу неизменную приверженность к Украине".

"Госсекретарь Остин сосредоточится на предоставлении практической и скоординированной поддержки, которая усилит способность Украины защищать себя сегодня и сдерживать агрессию в будущем", — сказала Сингх.

Она также добавила, что более подробная информация об официальных планах США в отношении Украины будет предоставлена в ближайшие дни.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина продолжает усиливать свои отношения с НАТО, что способствует лучшей координации в предоставлении военной помощи. Также министр обороны Умеров провел разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином относительно следующей встречи "Рамштайн".

Джо Байден США Дональд Трамп военная помощь война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:10 Пентагон заверил в дальнейшей поддержке Украины

11:01 Как найти самые дешевые авиабилеты — советы пилота

11:00 Выплаты на детей — какой будет помощь в 2025 году

10:59 До 4 февраля мужчины должны повторно пройти ВВК — детали

10:56 В Одессе оператор доставки еды воровал деньги компании

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:48 Вспышек не ожидается — прогноз магнитных бурь на сегодня

10:29 Киев выделит миллиарды на транспорт — метро, дороги, мосты

10:25 Стало известно, сколько судов прошло морским коридором

10:16 В Киеве умерла девушка, которая получила ранения из-за атаки РФ

10:00 Председатель Евросовета сделал заявление о поддержке Украины

11:10 Пентагон заверил в дальнейшей поддержке Украины

11:01 Как найти самые дешевые авиабилеты — советы пилота

11:00 Выплаты на детей — какой будет помощь в 2025 году

10:59 До 4 февраля мужчины должны повторно пройти ВВК — детали

10:56 В Одессе оператор доставки еды воровал деньги компании

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:48 Вспышек не ожидается — прогноз магнитных бурь на сегодня

10:29 Киев выделит миллиарды на транспорт — метро, дороги, мосты

10:25 Стало известно, сколько судов прошло морским коридором

10:16 В Киеве умерла девушка, которая получила ранения из-за атаки РФ

10:00 Председатель Евросовета сделал заявление о поддержке Украины

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году