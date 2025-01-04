Дональд Трамп недоволен из-за инаугурации во время национального траура по Джимми Картеру

Президент США Дональд Трамп. Фото: The Hill

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недоволен, поскольку его инаугурация состоится во время национального траура по экс-президенту Джимми Картеру. Такое совпадение происходит впервые в истории.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 4 декабря.

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Бывший президент США Джимми Картер скончался 29 декабря 2024 года в возрасте 100 лет. Траур продлится 30 дней, в течение которых национальные флаги будут приспущены.

Трамп заявил, что впервые в истории инаугурация президента США будет проходить при таких обстоятельствах. Он выразил сожаление по этому поводу.

Все демократы "возбуждены" от того, что наш замечательный американский флаг может быть приспущен во время моей инаугурации. Они думают, что это что-то замечательное, и очень этому радуются, потому что на самом деле они не любят нашу страну и думают только о себе", — отмечает Трамп.

Трамп добавил, что это может стать первым случаем, когда во время вступления в должность нового президента флаги будут приспущены.

Никто не хочет такого видеть, никто из американцев не будет рад по этому поводу. Посмотрим, как все сложится", — подчеркнул новоизбранный президент США.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что планов пересматривать решение о трауре нет.

Напомним, недавно стало известно, что Дональд Трамп готовит масштабный митинг перед инаугурацией. Также Трамп намекнул, что не видит причин отказываться от платформы TikTok.