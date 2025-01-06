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Конгресс утвердил победу Трампа на президентских выборах в США

6 января 2025 21:58
Катерина Османская - Редактор
Победа Трампа на президентских выборах в США утверждена
Дональд Трамп. Фото: reuters
Катерина Османская - Редактор

Конгресс США по результатам президентских выборов в ноябре 2024 года официально утвердил победу Дональда Трампа на пост президента. Также утвержден Джей Ди Вэнс в качестве вице-президента.

Об этом сообщает 6 января The New Yourk Times.

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Заседание Конгресса США. Фото: nytimes

Что известно о победителях выборов в США

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс получили 312 голосов выборщиков, что превышает необходимый минимум в 270 голосов.
Кандидат от демократов Камала Харрис, которая также является действующим вице-президентом, получила 226 голосов выборщиков.

Процедуру сертификации вели обе палаты Конгресса, и ее завершила Камала Харрис, которая объявила официальный результат.

Инаугурация новоизбранного президента Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

Мероприятие традиционно состоится возле Капитолия, где Трамп принесет присягу перед Конгрессом, приглашенными гостями и гражданами США.

Это означает возвращение Дональда Трампа в Белый дом после его первой каденции (2016–2020 годы).

Напомним, недавно стало известно, что Дональд Трамп готовит масштабный митинг перед инаугурацией. Также Трамп намекнул, что не видит причин отказываться от платформы TikTok.

США выборы Дональд Трамп президент инавгурация

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