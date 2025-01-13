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Инаугурация Трампа 2025 — дата, время и где смотреть

13 января 2025 20:09
Евгения Брюховецкая - редактор
Когда будет инаугурация Трампа 2025 — где смотреть трансляцию онлайн
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Уже через неделю состоится инаугурация новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Датой для провозглашения нового главы Белого дома выбрали 20 января 2025 года.

В материале Новини.LIVE расскажем обо всех подробностях церемонии инаугурации.

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Порядок проведения инаугурации

Инаугурация Дональда Трампа начнется в 12:00 по восточному стандартному времени (19:00 по киевскому) в западном фасаде Капитолия в Вашингтоне. Сначала присягу примет вице-президент Джей Ди Вэнс, а затем сам новый президент.

После этого Трамп официально вступит в должность и произнесет инаугурационную речь, в которой назовет основные приоритеты работы во время своего второго срока. Ранее он анонсировал, что планирует представить себя как объединителя и именно единство станет темой речи.

После передачи полномочий действующий президент Джо Байден почетно покинет Капитолий.

Сразу после завершения церемонии по Пенсильвании-авеню к Белому дому пройдет парад с участием военных подразделений, оркестров и общественных организаций. Вечером запланирован официальный бал, на котором будет присутствовать новый президент, вице-президент и их семьи.

Чем особенна эта инаугурация

29 декабря 2024 года умер 39-й президент США Джимми Картер, поэтому в течение 30 дней, в том числе в день инаугурации, будут приспущены национальные флаги. Это первая в истории церемония, когда американские флаги в траурном положении.

Кроме того, инаугурационный комитет Трампа собрал рекордную сумму пожертвований — более 170 миллионов долларов.

Трансляция инаугурации Трампа — где смотреть

Событие будут транслировать на официальных страницах Белого дома в социальных сетях и на YouTube: CNN, ABC и NBC.

Новини.LIVE также будут транслировать инаугурацию президента США в режиме реального времени.

Напомним, 6 января конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах и Джей Ди Вэнса на должность вице-президента.

Также Трамп планирует провести масштабный митинг в Вашингтоне на арене Capital One Arena, который состоится 19 января накануне инаугурации.

США выборы Дональд Трамп церемония инавгурация

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