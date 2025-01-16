Инаугурация Трампа 2025 — онлайн-трансляция из Вашингтона

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Уже в понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально станет 47 президентом Соединенных Штатов Америки. Именно в этот день состоится инаугурация, после которой новоизбранный лидер уже во второй раз станет во главе страны.

Новини.LIVE будут транслировать инаугурацию Трампа в режиме реального времени 20 января в 19:00 по киевскому времени.

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Когда пройдет инаугурация Дональда Трампа

Официальные инаугурационные мероприятия начнут проводить с 18 января. В течение выходных Трамп должен провести прием в гольф-клубе в Стерлинге, что в Вирджинии. Кроме того, к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище будут ставить цветы, а позже Дональд Трамп должен выступить с речью на митинге MAGA Victory в Вашингтоне. В конце концов политик завершит эти мероприятия ужином с донорами своей кампании.

Инаугурация президента США Дональда Трампа будет происходить в понедельник, 20 января. Мероприятие состоится перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Стартуют торжества в 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по киевскому времени).

Программа инаугурации Дональда Трампа

Согласно официальному расписанию, понедельник должен начаться церковной службой. Ее проведут в церкви Святого Иоанна на площади Лафайет, что в Вашингтоне. После этого Джо и Джилл Байден должны провести чаепитие, это произойдет в Белом доме.

Уже в полдень по восточноамериканскому времени начнется церемония присяги Дональда Трампа. Инаугурация состоится на главной сцене, которая расположена на Западной лужайке здания Капитолия США. Трамп должен будет объявить присягу, взять на себя обязанности президента США и присягнуть хранить, защищать и оберегать Конституцию Соединенных Штатов. После этого Дональд Трамп должен произнести речь. Это произойдет возле капитолия. Уже после завершения церемонии будет официальное прощание с Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

В конце концов Трамп уже в новом статусе должен подписать ключевые документы. Произойдет это в президентской комнате, которая находится рядом с залом заседаний Сената. После этого состоится обед, организованный Объединенным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям.

Также Дональд Трамп осмотрит войска и инаугурационный парад на Пенсильвания-авеню. По предварительным данным, в нем примут участие 7,5 тысячи человек.

Уже вечером состоятся три бала, посвященные инаугурации Трампа. Новый президент США должен произнести речи на всех мероприятиях.

Усиление безопасности во время инаугурации Трампа

Как отметили в Агентстве национальной безопасности США, инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа может стать мишенью для насильственных экстремистов. Именно поэтому меры безопасности существенно усилят.

В целом во время инаугурации на месте будут работать около 25 тысяч правоохранителей и военнослужащих. Они будут прежде всего охранять Трампа, ведь он может стать мишенью тех, кто не согласен с его победой. Отмечается, что потенциальные преступники могут рассматривать инаугурацию как последний шанс "повлиять на результаты выборов". В частности, могут применять фальшивые взрывы, осуществлять полеты беспилотников или тараны транспортных средств.

В округ Колумбия 20 января прибудет полиция со всей страны. Городской департамент полиции усилят примерно 4000 офицеров. Еще 1000 офицеров сейчас уже охраняют Капитолий.

Официальные лица находятся в состоянии повышенной готовности в течение нескольких месяцев после двух покушений на Трампа во время предвыборной кампании 2024 года и последних нападений в этом году в Новом Орлеане и Лас-Вегасе.

Кто из известных людей будет на инаугурации Трампа

Как отмечает The Washington Post, в торжествах, посвященных инаугурации Дональда Трампа, примет участие ряд звезд. В частности, американская кантри-певица Керри Андервуд исполнит трек America the Beautiful в сопровождении хора ВС и Военно-морской академии США. На мероприятие также пригласили группу Village People. Под их хит YMCA Дональд Трамп неоднократно танцевал во время избирательной кампании.

Кроме того, кантри-музыкант Ли Гринвуд выступит во время присяги Дональда Трампа. А государственный гимн в конце мероприятия исполнит оперный певец Кристофер Маккио.

Также на инаугурации Дональда Трампа будут присутствовать президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Вероятно, мероприятие также посетят президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Присутствовать будут члены Конгресса, судьи Верховного суда, высокопоставленные военные, бывшие президенты и вице-президенты, а также обладатели Медали Почета.

Будет ли Зеленский на инаугурации Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он не против присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Однако украинский лидер подчеркивал, что это произойдет, если он получит приглашение.

В ходе пресс-конференции Трамп заявил, что не приглашал президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию. Вместе с тем он добавил, что будет рад видеть Зеленского, если тот все же приедет.

Пока официальных заявлений относительно подтверждения визита Владимира Зеленского на инаугурацию Дональда Трампа не было. Ни одна из сторон этого не комментировала.

Напомним, на инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа выступит немало знаменитостей. Среди них — Керри Андервуд. Артиста победила в талант-шоу American Idol.

Инаугурация новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится уже 20 января. Это мероприятие станет особенным, ведь впервые во время церемонии будут спущены национальные флаги.