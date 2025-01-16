Команда Трампа планує нові санкції США проти РФ — деталі

Дональд Трамп. Фото: Bloomberg

Команда новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа готує план санкційного тиску на Росію та Іран. Таким чином там хочуть змусити РФ припинити війну в Україні.

Про це пише Bloomberg у четвер, 16 січня.

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Радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, аби досягнути дипломатичної угоди між Росією і Україною найближчими місяцями. Існує два основні підходи, які розглядаються, один з яких передбачає певні заходи на користь підсанкційних російських виробників нафти, якщо мирна угода буде близько. Інший підхід передбачає посилення санкцій для збільшення тиску на Росію, аби підвищити важелі впливу.

Кандидат на посаду міністра фінансів США Скотт Бессент є прихильником посилення санкцій проти нафтової промисловості РФ, аби припинити війну в Україні.

"Я буду на 100% за посилення санкцій, особливо щодо російських нафтових компаній. Я вважаю, що санкції були недостатньо повними", — сказав він.

Видання пише, що підхід, який обере Трамп, має вирішальне значення для світового ринку нафти. Наразі ф'ючерси на нафту Brent вже зросли майже на п'ять доларів за барель після введення чинним президентом Джо Байденом санкцій.

Нагадаємо, після запровадження США нових санкцій проти РФ ціни на нафту досягли тримісячного максимуму станом на 10 січня. Таким чином вартість енергоносія зросла майже на 3%.

В Росії на це відреагували, назвавши це "ворожими діями", та пообіцяли "відповідь" для США.