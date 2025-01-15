Європейський союз збирається обмежити імпорт алюмінію та заборонити судна тіньового флоту РФ

Росія під санкціями. Ілюстративний колаж: росЗМІ

Європейський Союз розглядає обмеження на імпорт російського алюмінію та поступове виведення з країни скрапленого природного газу в рамках нового пакета санкцій. Крім того, під санкції підпадуть судна тіньового флоту РФ.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Читайте також:

Чим ЄС вчергове економічно вдарить по Росії

Санкцій на алюміній та на тіньовий нафто-газовий флот РФ можуть призвести до того, що більше банків відключать міжнародні платіжні системи SWIFT, сказали Bloomberg люди, які говорили на умовах анонімності.

Обмеження на алюміній будуть поступовими, а часові рамки та обсяг ще будуть визначені. Вихід зі зрідженого природного газу може бути здійснений або як санкція, або як частина дорожньої карти, яку виконавчий орган блоку збирається представити наступного місяця.

Проєкти пропозицій все ще обговорюються між державами-членами й можуть змінитися до їх офіційного представлення.

ЄС також обмірковує пропозиції щодо переліку більшої кількості компаній у третіх країнах, включаючи Китай і Об’єднані Арабські Емірати, які допомагають Росії отримати в руки технології, що використовуються у зброї, а також обмеження російського транспортного сектора.

Крім того, ЄС прагне закрити більше лазівок, які дозволяють Москві уникати існуючих обмежень, а також запровадити вищі мита на сільськогосподарські товари та добрива паралельно з новим пакетом санкцій.

Нагадаємо, 10 січня Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило найбільші в історії санкції проти нафтової галузі Росії. Зокрема, обмеження було накладено на кораблі "тіньового" флоту держави-агресора. Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру Джо Байдену за такі санкції проти Росії.