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ЕС снова бьет санкциями по России — что вскоре могут запретить

15 января 2025 04:08
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Европейский союз собирается ограничить импорт алюминия и запретить суда теневого флота РФ
Россия под санкциями. Иллюстративный коллаж: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Европейский Союз рассматривает ограничения на импорт российского алюминия и постепенный вывод из страны сжиженного природного газа в рамках нового пакета санкций. Кроме того, под санкции подпадут суда теневого флота РФ.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

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Санкции на алюминий и на теневой нефте-газовый флот РФ могут привести к тому, что больше банков отключат международные платежные системы SWIFT, сказали Bloomberg люди, которые говорили на условиях анонимности.

Ограничения на алюминий будут постепенными, а временные рамки и объем еще будут определены. Выход из сжиженного природного газа может быть осуществлен либо как санкция, либо как часть дорожной карты, которую исполнительный орган блока собирается представить в следующем месяце.

Проекты предложений все еще обсуждаются между государствами-членами и могут измениться до их официального представления.

ЕС также обдумывает предложения по перечню большего количества компаний в третьих странах, включая Китай и Объединенные Арабские Эмираты, которые помогают России получить в руки технологии, используемые в оружии, а также ограничению российского транспортного сектора.

Кроме того, ЕС стремится закрыть больше лазеек, которые позволяют Москве избегать существующих ограничений, а также ввести более высокие пошлины на сельскохозяйственные товары и удобрения параллельно с новым пакетом санкций.

Напомним, 10 января Министерство финансов Соединенных Штатов внедрило крупнейшие в истории санкции против нефтяной отрасли России. В частности, ограничения были наложены на корабли "теневого" флота государства-агрессора. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за такие санкции против России.

санкции против России Европейский союз санкции флот алюминий

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