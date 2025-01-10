США ввели нові санкції проти російського енергосектору — деталі

Президент США Джо Байден та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Президенту США Джо Байдену, його адміністрації та американському народові за новий пакет санкцій. Він спрямований на понад 400 суб’єктів, пов’язаних із російським енергетичним сектором.

Про це Зеленський повідомив у Telegram у п'ятницю, 10 січня.

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Скриншот допису Зеленського

Що сказав Зеленський про санкції Байдена

Під обмеження потрапили ключові російські виробники, страхові компанії, постачальники послуг у нафтогазовій галузі, 184 танкери тіньового флоту, а також логістичні об’єкти та компанії з третіх країн.

Цілі санкцій:

— Послабити фінансові ресурси Росії, зокрема її військову машину.

— Порушити ланцюжки постачання та зменшити доходи від експорту енергоресурсів.

— Завдати удару по таких компаніях, як "Сургутнафтогаз", яку називають фінансовим "гаманцем" Путіна.

Президент України наголосив, що скорочення доходів Росії від продажу нафти та газу допоможе прискорити завершення війни. Він підкреслив, що енергоресурси не повинні бути зброєю, як це робить Росія, а мають забезпечувати стабільність у світі.

Україна також відзначила важливість двопартійної підтримки з боку США, яка допомагає посилювати міжнародний тиск на Росію.

Зеленський також високо оцінив лідерську позицію Америки в питанні притягнення Росії до відповідальності за її агресію. На його думку, ці санкції суттєво зменшать можливості Кремля продовжувати війну і дадуть чіткий сигнал, що злочинці мають платити за свої злочини.

Як відомо, США виділяють Україні пакет допомоги на 500 мільйонів доларів. Він стане останнім за каденції Байдена.

Також ми повідомляли, що команда Байдена не встигне витратити всі виділені гроші на допомогу нашій країні. Після інавгурації Дональда Трампа залишаться ще кілька мільярдів доларів.