Останній від Байдена — США виділили новий пакет допомоги Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: AFP

США виділяє Україні ще один пакет допомоги на 500 мільйонів доларів. Він стане останнім за президентства Джо Байдена.

Про це повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін під час 25 зустрічі Рамштайн у Німеччині в четвер, 9 січня.

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Під час вступної промови Остін заявив, що зараз не можна опускати руки. Він зазначив, що сповнений рішучості зробити все можливе, аби допомогти Україні жити у безпеці та здобути свободу. На думку Остіна, це має створити більш справедливий і гідний світ. Зрештою міністр оголосив про новий пакет допомоги на 500 мільйонів доларів, який США надає Україні.

"Він включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, боєприпасів класу "повітря-земля" та інше обладнання для підтримки українських F-16", — зазначив міністр.

Нагадаємо, Італія заявила про надання Україні 13 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки. Цей внесок став одним із найбільших серед тих, які країна виділяла раніше.

Данія виділила 281,5 мільйона євро для України. Ці кошти підуть на зміцнення ППО, яку надають міжнародні партнери. Крім того, пакет допомоги включає фінансовий внесок у функціонування F-16.