Данія виділила понад 280 млн євро на зміцнення ППО України
Данія виділяє 281,5 мільйона євро для України. Кошти спрямують на зміцнення протиповітряної оборони, яка надається через міжнародних партнерів. Крім того, пакет допомоги включає фінансовий внесок у функціонування F-16.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Данії у четвер, 19 грудня.
Зміцнення ППО України
"Однією з найбільш нагальних потреб України зараз є захист від російських повітряних ударів. Тому ми визначили пріоритетом більшу підтримку протиповітряної оборони. Крім того, пакет включає фінансовий внесок у функціонування винищувальної авіації України, у розбудові якої Данія відіграла особливу роль, надавши винищувачі F-16 та навчальний персонал", — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Також Данія передає декілька бойових машин піхоти CV90 у партнерстві зі Швецією, відправляє додатковий персонал до розширеної місії НАТО з підтримки України та збільшує свій внесок у Місію ЄС з військової підтримки України.
У Міноборони Данії додали, що пакет допомоги фінансується за рахунок перерозподілу коштів в рамках Українського фонду у 2024 році та відшкодувань з Європейського фонду миру.
Також решту 275 млн данських крон буде перерозподілено для збільшення фінансового внеску в "розвиток потенціалу винищувальної авіації України".
Нагадаємо, 7 грудня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії.
Також 19 грудня Велика Британія оголосила про надання Україні нового оборонного пакета на суму 286 мільйонів доларів.
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