Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен. Фото: Ritzau Scanpix/via REUTERS

Данія виділяє 281,5 мільйона євро для України. Кошти спрямують на зміцнення протиповітряної оборони, яка надається через міжнародних партнерів. Крім того, пакет допомоги включає фінансовий внесок у функціонування F-16.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Данії у четвер, 19 грудня.

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"Однією з найбільш нагальних потреб України зараз є захист від російських повітряних ударів. Тому ми визначили пріоритетом більшу підтримку протиповітряної оборони. Крім того, пакет включає фінансовий внесок у функціонування винищувальної авіації України, у розбудові якої Данія відіграла особливу роль, надавши винищувачі F-16 та навчальний персонал", — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Також Данія передає декілька бойових машин піхоти CV90 у партнерстві зі Швецією, відправляє додатковий персонал до розширеної місії НАТО з підтримки України та збільшує свій внесок у Місію ЄС з військової підтримки України.

У Міноборони Данії додали, що пакет допомоги фінансується за рахунок перерозподілу коштів в рамках Українського фонду у 2024 році та відшкодувань з Європейського фонду миру.

Також решту 275 млн данських крон буде перерозподілено для збільшення фінансового внеску в "розвиток потенціалу винищувальної авіації України".

Нагадаємо, 7 грудня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії.

Також 19 грудня Велика Британія оголосила про надання Україні нового оборонного пакета на суму 286 мільйонів доларів.