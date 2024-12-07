Літаки F-16 прибули в Україну з Данії

Літак F-16. Фото: REUTERS/Osman Orsal

Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії. Партія, яка надійшла раніше, вже активно працює над захистом неба України.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Україна отримала нові літаки F-16

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Володимир Зеленський повідомив, що в Україну вже доставили другу партію літаків.

"Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор", — повідомив Зеленський.

Президент подякував прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен та всьому данському народові.

Нагадаємо, раніше у Данії вже повідомляли про поставку партії літаків F-16 в Україну. Також Володимир Зеленський повідомив скільки цілей вдалося збити завдяки цим літакам під час російського масованого удару. Наприкінці жовтня Норвегія пообіцяла передати Україні літаки F-16 та системи NASAMS.