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F-16 від Данії вже в Україні — Зеленський зробив важливу заяву

7 грудня 2024 10:15
Анастасія Постоєнко - Редактор
Літаки F-16 прибули в Україну з Данії
Літак F-16. Фото: REUTERS/Osman Orsal
Анастасія Постоєнко - Редактор

Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії. Партія, яка надійшла раніше, вже активно працює над захистом неба України.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський

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Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Володимир Зеленський повідомив, що в Україну вже доставили другу партію літаків. 

"Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор", — повідомив Зеленський. 

Президент подякував прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен та всьому данському народові. 

Нагадаємо, раніше у Данії вже повідомляли про поставку партії літаків F-16 в Україну. Також Володимир Зеленський повідомив скільки цілей вдалося збити завдяки цим літакам під час російського масованого удару. Наприкінці жовтня Норвегія пообіцяла передати Україні літаки F-16 та системи NASAMS.

Володимир Зеленський Данія військова допомога військова техніка F-16

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