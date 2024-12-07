Літаки F-16 прибули в Україну з Данії

F-16 від Данії вже в Україні — Зеленський зробив важливу заяву
Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії. Партія, яка надійшла раніше, вже активно працює над захистом неба України.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Україна отримала нові літаки F-16
Володимир Зеленський повідомив, що в Україну вже доставили другу партію літаків.
"Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор", — повідомив Зеленський.
Президент подякував прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен та всьому данському народові.
Нагадаємо, раніше у Данії вже повідомляли про поставку партії літаків F-16 в Україну. Також Володимир Зеленський повідомив скільки цілей вдалося збити завдяки цим літакам під час російського масованого удару. Наприкінці жовтня Норвегія пообіцяла передати Україні літаки F-16 та системи NASAMS.
Читайте Новини.LIVE!