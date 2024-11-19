Шість F-16 від Данії вже в Україні — скільки ще планують передати

Метте Фредеріксен. Фото: Новини.LIVE

Данія вже доставила в Україну шість винищувачів F-16. Згодом мають доставити ще дві партії літаків.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у вівторок, 19 листопада.

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За словами Метте Фредеріксен, наразі в Україну вже доставили винищувачі, які передала Данія. Йдеться про шість літаків F-16.

"Наші плани щодо літаків F-16 не змінилися. Число таке, як було завжди. Шість вже доставлено", — сказала Фредеріксен.

Вона додала, що Данія вже понад рік тренує українських пілотів. Їх навчають управляти винищувачами F-16.

"Ми тренуємо українських пілотів із серпня минулого року. Це непростий процес, але він триває. Далі буде друга партія, а згодом — і третя", — зазначила Метте Фредеріксен.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, скільки повітряних цілей збили винищувачі F-16 під час атаки на Україну 17 листопада.

Норвегія оголосила про новий пакет допомоги для України. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16 та системи NASAMS.