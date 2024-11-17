Атака на Україну 17 листопада — скільки цілей збили пілоти F-16

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Росія намагається залякати українців відключеннями світла та холодом, не припиняючи свої атаки на критичну інфраструктуру. За останній тиждень противник застосував понад 1500 військових цілей для ударів по Україні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 17 листопада.

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Глава держави заявив, що протягом тижня російські війська застосували для ударів по Україні майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіабомб та більше, ніж 600 ударних дронів.

"Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях", — написав Зеленський.

Він зазначив, що ворог таким чином намагається залякати українців холодом та відсутністю світла.

"Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло", — наголосив Президент.

Нагадаємо, вранці 17 листопада російські війська атакували енергооб'єкти України. У зв'язку із цим у деяких регіонах були введені екстрені відключення світла.

Російська армія атакувала енергооб'єкти у Волинській, Запорізькій, Рівненькій та Вінницькій областях. У ДТЕК заявили про серйозні пошкодження обладнання на ТЕС внаслідок ранкової атаки.

Радіотехнічні війська України виявили 210 повітряних цілей противника. Згодом у Повітряних силах підтвердили інформацію про збиття 144 повітряних цілей.