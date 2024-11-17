Удар по Україні 17 листопада — у ДТЕК серйозно пошкоджені ТЕС

Пошкоджена ТЕС після російської атаки. Фото: ДТЕК

Під час масованої атаки 17 листопада Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК. У компанії заявили про серйозні пошкодження обладнання.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram у неділю, 17 листопада.

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РФ атакувала ТЕС. Фото: ДТЕК

Вранці 17 листопада російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. За даними ДТЕК, ворог обстріляв теплоелектростанції, постраждалих немає.

У компанії повідомили про серйозне пошкодження обладнання ТЕС.

"Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже восьма атака на енергетичні підприємства ДТЕК за цей рік. Загалом із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії були обстріляні понад 190 разів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що для удару по Україні ворог випустив близько 120 ракет і 90 дронів.

Ми писали про те, що у Міненерго повідомляли про масовану атаку на енергетику України. У деяких регіонах сьогодні були введені екстрені відключення світла. Відключення електроенергії запроваджені також в Одеській області.

Відомо, що 17 листопада російська армія атакувала енергооб'єкти у Волинській, Запорізькій, Рівненькій та Вінницькій областях.