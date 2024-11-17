Удар по Украине 17 ноября — в ДТЭК серьезно повреждены ТЭС

Повреждена ТЭС после российской атаки. Фото: ДТЭК

Во время массированной атаки 17 ноября Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК. В компании заявили о серьезных повреждениях оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram в воскресенье, 17 ноября.

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РФ атаковала ТЭС. Фото: ДТЭК

Утром 17 ноября российские войска осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным ДТЭК, враг обстрелял теплоэлектростанции, пострадавших нет.

В компании сообщили о серьезном повреждении оборудования ТЭС.

"После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже восьмая атака на энергетические предприятия ДТЭК за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции компании были обстреляны более 190 раз.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для удара по Украине враг выпустил около 120 ракет и 90 дронов.

Мы писали о том, что в Минэнерго сообщали о массированной атаке на энергетику Украины. В некоторых регионах сегодня были введены экстренные отключения света. Отключения электроэнергии введены также в Одесской области.

Известно, что 17 ноября российская армия атаковала энергообъекты в Волынской, Запорожской, Ровенской и Винницкой областях.